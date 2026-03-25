رئيسة وزراء الدنمارك تقدم استقالة الحكومة في خطوة رسمية بعد التصويت

قدمت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن استقالة الحكومة اليوم الأربعاء، ما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة تأمل في قيادة البلاد عقب انتخابات أمس الثلاثاء.

وقال البلاط الملكي في بيان إن فريدريكسن قدمت الاستقالة للملك فريدريك العاشر، في خطوة رسمية بعد يوم من ظهور حزبها، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، كأقوى حزب في الانتخابات العامة في البلاد.

ولكن حصول الحزب على نحو 22% من الأصوات كان أسوأ نتيجة تاريخية له بعد تحقيق 27.6% في 2022.

ورغم أن حزب فريدريكسن لا يزال أكبر قوة عقب الانتخابات، فمن غير الواضح ما إذا كان سيحصل على تفويض لتشكيل حكومة جديدة.

وأصبح ائتلاف وسط اليسار الثلاثي السابق بعيدا عن تأمين الأغلبية في البرلمان.

واعترفت فريدريكسن بأن الحكومة لم تحظَ بالشعبية قط: "هذا أقل ما يمكن قوله".

وانتقد الكثير من الدنماركيين قرار فريدريكسن الخاص بإلغاء عطلة رسمية لتمويل إعادة التسليح العسكري.

كما عاقب الناخبون شريكها في الائتلاف من تيار يمين الوسط؛ حيث سجل حزب وزير الدفاع، ترويلس لوند بولسن، أسوأ نتيجة في تاريخه بنسبة بلغت 10.1%.