العراق يعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية

وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجّه بتعطيل الدوام الرسمي لجميع المؤسسات الرسمية باستثناء الخدمية منها، ليوم غد الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية".

وسبق أن حذر قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية بالعراق، استمرار تأثير المنخفض الجوي في عموم مدن البلاد حتى صباح الجمعة المقبل، ونبه إلى خطر تشكل سيول وفيضانات محلية نتيجة غزارة الأمطار.

فيما دعا القسم المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بالمنازل خلال فترة ذروة الحالة، وأشار إلى احتمالية حدوث تقلبات حادة في نشاط الرياح الهابطة والعواصف الرعدية.