الفلبين تجري تدريبات عسكرية بحرية في بحر الصين الجنوبي

قالت الفلبين إنها أجرت تدريبات بحرية في بحر الصين الجنوبي, في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد التوتر في المياه المتنازع عليها، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وتأتي هذه التدريبات بعد أيام من توجيه الفلبين احتجاجات دبلوماسية بسبب الوجود المستمر لسفن صينية في حيد مرجاني متنازع عليه.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل الفلبينية، ارماندو باليلو: "ندعم التوجه الشامل للبلاد من أجل تأمين سلطتنا البحرية"، مضيفا أنها ستجري أيضا مهام طبية مع السكان في جزيرة باج-ايسا الأسبوع المقبل.

وكان الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، قال يوم 19 أبريل الجاري إن تحدي بكين في بحر الصين الجنوبي سيؤدي فقط إلى العنف، وإنه سيفعل ذلك فقط إذا قامت الصين بالتنقيب عن النفط في المياه المتنازع عليها.