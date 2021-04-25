الكاظمي يوقف عمل كل من وزير الصحة العراقي ومحافظ بغداد ويحيلهما إلى التحقيق



قرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، خلال جلسته الاستثنائية إيقاف عمل وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير صحة الرصافة وإحالتهم إلى التحقيق على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب في بغداد.



وذكر بيان صدر عن مجلس الوزراء نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن «رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء المخصصة لمناقشة الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب وقرر إجراء تحقيق برئاسة وزير الداخلية، وعضوية: وزير التخطيط، ووزير العدل، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثل عن مجلس النواب».



وذكر أن «التحقيق سيتم في حادث حريق مستشفى ابن الخطيب، وسيتم تحديد المقصرين ومحاسبتهم»، مضيفًا أن «مجلس الوزراء قرر أن ينجز التحقيق أعلاه خلال خمسة أيام، ويقدم التقرير أمام مجلس الوزراء، ويمكن الاستعانة بخبراء في مجال الداخلية والصحة».



وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، صباح اليوم الأحد، عن وفاة 82 شخصًا وإصابة 110 بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب، وذلك حسبما أوردت وكالة الأنباء العراقية «واع».



وأكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، أن التحقيقات مستمرة بحادث مستشفى ابن الخطيب، فيما استبعدت وجود شبهة جنائية بالحادث.



ووجَّه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، بإعلان الحداد على أرواح ضحايا الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب.