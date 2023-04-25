سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وأضاف السيسي، في كلمة بمناسبة الذكرى 41 لتحرير سيناء، أن سيناء الغالية هي عنوان لتاريخ طويل من كفاح الشعب المصري العظيم، متابعا: "أتحدث إليكم اليوم في ذكرى عزيزة وغالية على قلب ووجدان كل مصري وعربي".

وننشر خلال السطور التالية أبرز تصريحات السيسي خلال كلمته بمناسبة عيد تحرير سيناء:

- سيناء هى البقعة المقدسة من أرض الوطن التي تفيض من بركات الله ورحمته بأشعة النور الإلهي.

- سيناء الغالية عنوان لتاريخ طويل من كفاح المصريين وهى المستهدف الأول بأخطر موجة إرهاب.

- تحرير سيناء كان تحريرا للكرامة المصرية وانتصارا لصلابة وقوة الإرادة والتحمل.

- الجيش والشرطة مقاتلون أشداء من أجل الوطن لا يخشون الموت في سبيل الله والوطن وخلفهم شعب عظيم.

- التضحيات التي قدمها الجيش والشرطة في الحرب على الإرهاب ستتحاكى عنها الأجيال القادمة.

- تحرير سيناء من الاحتلال والإرهاب هو عهد ووعد نلتزم به ونواصل العمل من أجله تعزيزه.

- تنمية سيناء تتطلب جهود ضخمة وإخلاصا للنية وصبرا على العمل حتى نوفر لها واقعا جديدا.

- نقول للشهداء وأسرهم إن جيلنا والأجيال المقبلة تتعهد بحماية ما قدمتوه من إنجاز عظيم.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكري أصيل وفاءً لشهداء مصر الأبرار، وذلك فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 41 لتحرير سيناء.

وتوجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات ووضع إكليلا من الزهور وقرأ الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.

وعقب ذلك صافح الرئيس السيسي، قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى لفيف من كبار رجال الدولة.