العثور على قرابة 60 جثة بعد إقناع واعظ كيني أتباعه بالموت جوعا من أجل لقاء المسيح

ارتفعت حصيلة الجثث التي استخرجتها الشرطة الكينية إلى حوالي 60 شخصا، عثر عليها في مقبرة جماعية، في غابة شاكاهولا شرقي كينيا، في إطار التحقيقات مع واعظ من طائفة دينية، قيل إنه أقنع أتباعه بتجويع أنفسهم حتى الموت.

وكان بين الجثث المستخرجة جثث لأطفال. بينما عثر على أربعة أعضاء من أتباع كنيسة "غود نيوز إنترناشيونال تشيرتش" أحياءً، لكنهم يعانون من الهزال الشديد.

وتقع غابة شاكاهولا، على تخوم مدينة ماليندي الساحلية، ولا يزال أكثر من مئة آخرين في عداد المفقودين.