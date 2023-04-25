غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة متجهة إلى المغرب، لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الأخير على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، حيث أنهى استعداداته قبل السفر إلى المغرب لخوض المباراة.

وشهدت القائمة المسافرة للمغرب عودة الثنائي أحمد عبدالقادر الذى تعافي من إصابته ، وكذلك البرازيلي سافيو الغائب عن المشاركة فى المباريات منذ فترة، في حين يغيب عمرو السولية للإصابة.



وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.



خط الدفاع: محمد هاني وخالد عبدالفتاح ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد أشرف.



وسط الملعب: حمدي فتحي وأليو ديانج وأحمد قندوسي ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي أفشة ومحمد فخري.



الهجوم: محمود كهربا ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو برونو سافيو.