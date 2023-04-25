الجيش السوداني: نحتفظ بحق الرد في التعامل المناسب مع أي خرق للهدنة من قوات الدعم السريع

قال العميد الركن نبيل عبد الله، الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، إن القوات المسلحة السودانية تحتفظ بحق الرد والتعامل المناسب مع أي خرق للهدنة من قبل ميلشيات قوات الدعم السريع.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لشاشة «الحدث» مساء الثلاثاء، إلى تعمد قوات الدعم السريع على مدار الأيام الماضية؛ عدم الالتزام بشروط الهدنة وخرق جميع الهدنات السابقة، وهو ما يتسبب دائمًا في عدم استمرارها المدة المقررة.

وأضاف أن الهدف من موافقة القوات لمسلحة على عقد الهدنة والتي جرت منذ منتصف ليل أمس ولمدة 3 أيام؛ هو تيسير النواحي الإنسانية للمواطنين وتخفيف الأعباء الكبيرة التي وقعت على كاهلهم في الخرطوم والولايات المجاورة جراء الحرب التي اندلعت.

وأوضح أن استمرار الهدنة؛ يتوقف على مدى التزام القوات الدعم السريع بمتطلباتها المتمثلة في وقف التحركات العسكرية والأعمال العدائية، والكف عن الانتشار في المناطق السكنية وسط المواطنين لاتخاذهم كدروع بشرية، وعدم إطلاق النار بواسطة القناصة المتمركزين فوق أسطح البنايات في أماكن متفرقة من شوارع الخرطوم.

وأضاف أن الوضع الأمني في العاصمة الخرطوم؛ هش للغاية نتيجة ما تقوم به الميلشيات المضادة من بذل قصارى جهودها في محاولة نشر الفوضى في المدينة ومدن أخرى، مشيرا إلى اقتحامهم أول أمس أحد السجون؛ من أجل إطلاق سراح النزلاء المحكوم عليهم بجرائم خطرة بهدف نشر الفوضى في البلاد وهدم استقرار الدولة وتهديد أمن الشعب السوداني.