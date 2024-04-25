باسف الألمانية تبدأ العام الجديد بانخفاض في المبيعات والأرباح

بدأت مجموعة "باسف" الألمانية أكبر شركة كيماويات في العالم، العام الجديد بانطلاقة ضعيفة بسبب الانخفاض الكبير في الأسعار وتأثيرات سلبية للعملة.

وأعلنت المجموعة المسجلة في مؤشر بورصة "داكس"، اليوم الخميس في لودفيجسهافن، تراجع المبيعات في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بنسبة 12.2% على أساس سنوي إلى 17.6 مليار يورو.

وحققت المجموعة أرباحا تقارب 1.4 مليار يورو، بعد ما يقرب من 1.6 مليار في العام السابق.

ومن المقرر أن يعقد اليوم الاجتماع العام الأخير مع رئيس الشركة مارتن برودرمولر، والذي سوف يسلم القيادة إلى ماركوس كاميت.

وفي فبراير الماضي، أعلن برودرمولر عن برنامج تقشف إضافي بقيمة مليار دولار والمزيد من شطب الوظائف في أكبر موقع إنتاج للمجموعة في لودفيجسهافن، والذي من المقرر إعادة تنظيمه.

وتنتظر المجموعة توفير تكلفة سنوية إضافية بقيمة مليار يورو حتى نهاية عام 2026.

وقال برودرمولر: "الوضع خطير، لذلك نحن لا نستبعد صراحة أي إجراءات".

ومن بين ما يقرب من 112 ألف موظف لدى المجموعة في جميع أنحاء العالم، يعمل 38 ألفا و710 موظفين في لودفيجسهافن، ويشغل ثلثاهم وظائف في قسم الإنتاج.