مقتل موظف لدى وكالة تنمية بلجيكية وعدد من أفراد أسرته بغارة جوية إسرائيلية في غزة

لقى موظف لدى وكالة التنمية البلجيكية "إينابيل"، حتفه في قصف إسرائيلي على غزة، إلى جانب ابنه - 7 سنوات، ووالده وشقيقه وابنة شقيقه - 6 سنوات.

وجاء في بيان صحفي عبر الموقع الإلكتروني لوزيرة التعاون الإنمائي البلجيكية اليوم الخميس: "تدين وزيرة التعاون الإنمائي (البلجيكية) كارولين جينيز ووكالة إينابيل بأقوى العبارات هذا الهجوم على المدنيين الأبرياء وتدعوان إلى منح الإذن الفوري بمغاردة الزملاء المتبقين الذين ما زالوا في غزة".

وبحسب البيان الصحفي للوزيرة لقي عبد الله نبهان - 33 عاما، وأربعة من أفراد عائلته حتفهم أمس الأربعاء إثر قصف إسرائيلي.

وترقد زوجة نبهان في حالة حرجة بسبب القصف، بينما أصيب طفلاه الآخران - 5 سنوات و7 شهور، لإصابات طفيفة.

ولحق الدمار بمكاتب وكالة "إينابيل" جراء غارة إسرائيلية في 31 يناير مما دفع وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب لاستدعاء السفير الإسرائيلي بعد يومين.

ووفقا لبيان جينيز الصادر اليوم كان اسم نبهان مدرجا على قائمة موظفين يحق لهم مغادرة غزة، تم إرسالها إلى السلطات الإسرائيلية قبل بضعة شهور. وذكر البيان: "مع الأسف، توفي عبد الله قبل أن يتم منحه هو وعائلته الإذن لمغادرة غزة بأمان.

وهناك الآن سبعة أفراد من طاقم إينابيل في غزة.

" وأشارت جينيز إلى أن "الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسئولية ضخمة".