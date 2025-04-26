وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه الهندي والباكستاني الأوضاع في المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، خلال اتصالين هاتفيين منفصلين، مع نظيريه الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، والباكستاني إسحاق دار، مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لتهدئة التوترات فيها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الأمير فيصل بن فرحان أجرى اتصالاً هاتفياً، بإسحاق دار، استعرض خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لتهدئة التوترات فيها.

كما أشارت الوكالة إلى أن وزير الخارجية السعودي أجرى اتصالاً آخر بنظيره الهندي استعرض خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لتهدئة التوترات فيها.