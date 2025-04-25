محافظ الغربية: حملات مكثفة لمكافحة الناموس في مراكز ومدن المحافظة

وجّه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بتكثيف حملات مكافحة الناموس والحشرات الطائرة على مستوى مدن وأحياء ومراكز المحافظة، وذلك في إطار خطة متكاملة تنفذها الأجهزة التنفيذية لمواجهة مسببات الإزعاج وانتشار الحشرات، خاصة مع بداية فصل الصيف.

وأكد محافظ الغربية أن الحملات تشمل المرور اليومي لسيارات الرش والتي تجوب الشوارع الرئيسية والفرعية في توقيتات محددة صباحًا ومساءً، لضمان تغطية أكبر عدد من المناطق، مع التركيز على المناطق القريبة من المصارف والمسطحات المائية.

وأشار “الجندي” إلى أن المحافظة تتلقى بشكل مستمر ملاحظات المواطنين بشأن انتشار الحشرات، وتعمل بالتنسيق مع الإدارات المختصة على التحرك الفوري والتعامل مع أية شكاوى، مؤكدًا أن صحة وسلامة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي.

وأوضح المحافظ أن هذه الحملات تأتي ضمن منظومة متكاملة تستهدف تحسين مستوى النظافة العامة ومواجهة كافة أشكال التلوث البيئي، مشددًا على استمرار أعمال الرش بشكل دوري، مع تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الحفاظ على النظافة ومنع تراكم المياه أو المخلفات، لما لذلك من أثر مباشر على الصحة العامة.

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته مؤكدًا أن المحافظة لن تتوانى في تنفيذ أي تدخل عاجل من شأنه تحسين البيئة الحضرية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة وحرصًا على توفير حياة صحية وآمنة لأبناء الغربية.