الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء اليوناني: التوجه الدفاعي للاتحاد الأوروبي ليس بديلا لحلف الناتو

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إن الجهود المستمرة للاتحاد الأوروبي لتعزيز قدراته الدفاعية لا تهدف إلى إيجاد بديل لحلف شمال الأطلسي ( الناتو)، بل تأتي استجابة لمطالب أمريكية قديمة للقارة الأوروبي بتولي زمام أمنها الخاص.

وأكد ماكرون، أنه لا ينبغي لأوروبا أن تعمل على إضعاف الناتو، الذي يربط القارة بحليفها الأمريكي، وبدلا من ذلك، يتحرك الأوروبيون الآن لتلبية الطلب الذي قدمته واشنطن على مدى العقد الماضي "تارة بلطف ، وتارة بحدة" للاعتناء بأمنهم.

وقال ماكرون، عقب مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: "الدرس الذي يجب أن نستخلصه هو ألا نظل معتمدين على غيرنا.ويجب علينا نحن الأوروبيين تقوية الركيزة الأوروبية للناتو، وتعزيز دفاعنا الأوروبي - ليس ضد أحد، وليس كبديل لأي شيء".

ومن جانبه، أيد ميتسوتاكيس، تصريحات الرئيس الفرنسي، مشيرا إلى أنه يجب على الولايات المتحدة أن تسعد بجدية الاتحاد الأوروبي في تحقيق الاعتماد على الذات والاستثمار أكثر في دفاعه، واصفا المطالب الأمريكية بزيادة الإنفاق بأنها "مبررة".

