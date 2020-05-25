رئيس قطاع الطب الوقائي: حققنا نجاحا غير مسبوق في مواجهة كورونا وسنقضي عليه قريبا

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الحكومة المصرية تعاملت باحترافية مع فيروس «كوفيد- 19»، سواء على الجانب التوعوي أو توفير المقومات التي تسيطر على المرض، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تعمل على مدار الساعة.

وأضاف «عيد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، افتتحت 320 مستشفى متنوعة على مستوى الجمهورية، متابعًا: «حققنا نجاحًا غير مسبوق في مواجهة فيروس كورونا وسنقضي عليه قريبًا جدًا».

وأوضح أن الأعداد التي تسجلها مصر يوميًا تعتبر لا شيء بالنسبة لدول أخرى عظمى، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية ومنظمات حقوق الإنسان أشادت جميعها بخطط وزارة الصحة المصرية في مواجهة وباء كورونا.

وأشار إلى أن الوضع الوبائي في مصر مستقر في الوقت الحالي رغم زيادة الأعداد، نظرًا للترصد النشط، مناشدًا المواطنين بالاتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة.