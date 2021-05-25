نتفليكس تكشف عن الإعلان التشويقي للموسم الأخير من مسلسل «البروفيسور»

كشفت منصة نتفليكس عن الإعلان التشويقي للموسم الأخير من مسلسل "البروفيسور"، والذي من المقرر أن يعرض على جزأين، الأول يوم ٣ سبتمبر والثاني يوم ٣ ديسمبر ٢٠٢١.

وصرح أليكس بينا، مبتكر ومنتج المسلسل: "حينما بدأنا كتابة الجزء الخامس في خضم جائحة كورونا، شعرنا أننا كنا بحاجة إلى تغيير ما يمكن أن يتوقعه المشاهدون من موسم مكون من ١٠ حلقات، واستخدمنا كل أداة يمكننا ابتكارها كي نعطي إحساس نهاية الموسم أو نهاية المسلسل بدءاً من الجزء الأول نفسه. قررنا أن نقدم نوع دراما شديد العدائية كي نضع العصابة على المحك. في الجزء الثاني، نركز أكثر على الجانب العاطفي للشخصيات، حيث نمر برحلة عبر خارطتهم العاطفية التي تعدنا مباشرةً لرحيلهم".

يذكر أن مسلسل "البروفيسور" تدور أحداثه حول عصابة محبوسة داخل بنك إسبانيا لأكثر من ١٠٠ ساعة. تمكنوا من إنقاذ لشبونة، ولكن أكثر اللحظات الحالكة تصيبهم بعد خسارة أحدهم. تم القبض على البروفيسور من قبل Sierra، ولأول مرة، ليست لديه خطة هروب. وبينما يبدو الوضع وكأنه لا يمكن أن يزداد سوءاً، يأتي عدو إلى الساحة أكثر قوة مما واجهوه أبداً من قبل: الجيش. نهاية أعظم عملية سطو في التاريخ تقترب، وما بدأ كسرقة سوف ينتهي كحرب.