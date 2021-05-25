تزايد المؤشرات على عقد قمة بين بايدن وبوتين في أوروبا

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تمضي الآن الخطط لعقد قمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك عقب مشاروات بين مسؤولين أمنيين أمريكيين وروس في جنيف.

وفي بيان مشترك اليوم الاثنين وصف مستشار بايدن للأمن القومي جاك سوليفان وسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف اجتماعهما بأنه "خطوة مهمة في الاعداد لقمة مقررة بين الولايات المتحدة وروسيا".

وقال المسؤولان إن تاريخ ومكان أي قمة بين بايدن وبوتين سيتم الاعلان عنهما في تاريخ لاحق ، لكن صحيفة "تاجيس- أنتسايجر" السويسرية ذكرت نقلا عن "مصادر موثوق بها" أن القمة ستعقد في جنيف على الأرجح.

يذكر أن أول رحلة خارجية لبايدن كرئيس ستكون إلى أوروبا في يونيو المقبل لحضور قمة مجموعة السبع في جنوب غرب انجلترا، كما سيجري محادثات مع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وقالت وزارة الخارجية في برن، إن سويسرا مستعدة "لتقديم خدماتها إذا لزم الأمر"، واستضافة أي محادثات واجتماعات.

وقال سوليفان وباتروشيف إن محادثاتهما جرت بطريقة بناءة رغم الخلافات القائمة ، مما مكن من تفهم أفضل لمواقف كلا الطرفين.

وتمت مناقشة مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك مع إعطاء أولوية قصوى لموضوع الاستقرار الاستراتيجي.

وعبر الجانبان عن ثقتهما بإمكانية إيجاد حلول مقبولة للطرفين في عدد من المجالات.