 تايوان تمدد العمل بإجراءات الإغلاق حتى 14 يونيو المقبل - بوابة الشروق
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تايوان تمدد العمل بإجراءات الإغلاق حتى 14 يونيو المقبل

تايبيه - د ب ا
نشر في: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 10:06 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 10:06 ص

أعلن وزير الصحة التايواني تشين شيه شونج، اليوم الثلاثاء، تمديد العمل بإجراءات الاغلاق المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا حتى 14 يونيو المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة كانت قد رفعت في السابق مستوى التحذير من الفيروس للمستوى الثالث حتى 28 مايو الجاري.

وكانت تقارير قد أفادت بأن تايوان تعتزم تمديد إغلاق المدارس في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

ومن المتوقع أن تستقبل تايوان مليوني جرعة من لقاح فيروس كورونا في يونيو المقبل، كما سوف يصل نحو 10 ملايين جرعة من اللقاح بحلول نهاية أغسطس المقبل.


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