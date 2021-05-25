اللجنة العربية لحقوق الإنسان تعقد دورة استثنائية حول ما يشهده الشعب الفلسطيني من انتهاكات

تعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، غدا الأربعاء، دورة استثنائية حول حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، عبر تقنية الاتصال المرئي وبرئاسة دولة الكويت ومشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء.

وصرحت الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن الدورة سوف تكون بعنوان "حماية حقوق الإنسان في القدس والأراضي العربية المحتلة"، ويأتي انعقادها بناء على رغبة دولة الكويت وتأييد الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، في خضم ما شهده ويشهده الشعب الفلسطيني من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لاسيما استهداف المدنيين والتهجير القسري وتنفيذ سياسات تمييزية بحق الفلسطينيين.

تجدر الإشارة إلى أن انعقاد هذه الدورة الاستثنائية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان يتزامن مع الدورة الاستثنائية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف المقرر عقدها بعد غد الخميس لبحث الوضع الخطير لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة.