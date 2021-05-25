عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد إضاءة أطفال فلسطينيين في قطاع غزة الشموع خلال مسيرة وسط أنقاض المنازل والمباني المنهارة التي دمرتها الغارات الإسرائيلية.

وعبر أطفال غزة خلال المسيرة عن أملهم في حياة آمنة في القطاع المحاصر، والذي عانى على مدار 11 يوما من العدوان الإسرائيلي، ما أسفر عن استشهاد 253 مواطنا، بينهم 66 طفلا، و39 سيدة، و17 مسنا، و1948 إصابة بجروح مختلفة.

كما دمر العدوان الإسرائيلي آلاف الوحدات السكنية بشكل كلي وجزئي، إضافة إلى تدمير البنى التحتية بشكل ممنهج والمقار والمؤسسات الحكومية والأهلية ومدارس ومساجد ومراكز صحية ورعاية أولية وورش ومصانع ومتاجر.