شوقي: المقصود من خلو أسئلة الامتحانات من القضايا السياسية هو عدم ذكر أسماء قيادات الدولة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة تبدأ في موعدها المحدد، يوم 20 يونية للمواد غير المضافة للمجموع ويوم 26 للمواد الأساسية، على أن تستمر حتى بعد عيد الأضحى المبارك.

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد بعض الامتحانات في اللغة العربية الخاصة بسنوات النقل تضمنت قضايا سياسية، ما تسبب في تعليق دول أخرى على الأمر بسخرية.

وأوضح أن الهدف من جملة عدم تضمين أسئلة الامتحانات قضايا سياسية هو عدم وضع أسماء قيادات الدولة أو المؤسسات في سؤال حتى لا يمنح الفرصة لأحد استغلال هذا الأمر.