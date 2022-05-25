جامعة سوهاج تعتمد برامج دراسية جديدة بالعلوم والآداب والتربية الرياضية

ترأس الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، الجلسة الشهرية لمجلس الجامعة رقم ١٨١ لشهر مايو لعام، بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

وقال عبد الخالق إن الجلسة تضمنت عدة قرارات من أهمها الموافقة على اعتماد عدد من البرامج بكلية العلوم بنظام الساعات المعتمدة، وهي: برنامج البكالوريوس في التكنولوجيا الحيوية الجزئية، برنامج البكالوريس في الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية الطبية، برنامج البكالوريوس في البيولوجيا الجزئية والطفيليات، وبرنامج البكالوريوس في الكيمياء الحيوية.

وأشار إلى الموافقة على اعتماد لائحة برنامجي الأعلام الرقمي بنظام الساعات المعنمدة بكلية الآداب، وبرنامج الرياضة المدرسية لمدارس اللغات بنظام الساعات المعتمدة بكلية التربية الرياضية، بعد إجراء التعديلات الوادرة من لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح أن المجلس وافق على النظر في مشروع اللائحة المقترحة لبرنامج الدبلوم العالي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والمقدم من قسم اللغة العربية بكلية الآداب، والنظر في عقد التعاون البحثي والإشراف المشترك بين كلية العلوم وكليات الطب، الصيدلة، الزراعة، الهندسة، الطب البيطري، الآثار، والمعلومات والذكاء الاصطناعي لتعزيز التواصل بين الكليات، وإظهار الإمكانيات البحثية وتبادل الخبرات.



وأضاف رئيس جامعة سوهاج أن المجلس قد وافق على تعيين ٣ من أعضاء هيئة التدريس بكليتي العلوم والطب البشري في وظيفة أستاذ، و٢ من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الطب البيطري والهندسة في وظيفة أستاذ مساعد، بالإضافة إلى تعيين ٥ من أعضاء هيئة تدريس بكليتي العلوم والطب في وظيفة مدرس، ومنح درجة الدكتوراة لـ٢ من أعضاء هيئة التدريس بكليتي التربية والطب البشري، ودرجة الماجستير لـ4 من أعضاء هيئة التدريس بكليتي التربية، والطب البشري.