مورينيو »المتخصص« يقود روما لأول لقب أوروبي بالتتويج بدوري المؤتمر

دخل نادي روما الإيطالي بقيادة مدربه المخضرم البرتغالي جوزيه مورينيو التاريخ بأول لقب أوروبي، بعدما تغلب على نظيره فينوورد الهولندي بهدف دون رد، في نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، البطولة التي تقام في نسختها الأولى.

النهائي الذي أقيم على ملعب إير تيرانا بالعاصمة الألبانية، كانت الغلبة فيه لذئاب روما بفضل هدف زانيولو في الدقيقة 32، لينجح "المتخصص" مورينيو في إعادة الجيالوروسي لمنصات التتويج ولكن أوروبيا لأول مرة في تاريخ النادي.

وبعدما خسر روما نهائي دوري الأبطال عام 1984 أمام ليفربول، ونهائي كأس الاتحاد الأوروبي "يوروبا ليج حاليا" في عام 1991، أمام إنتر ميلان، جاء الحسم أخيرا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

ورغم تقدم روما في الشوط الأول الذي غلب عليه الحذر، إلا أن الذئاب استطاعوا زيارة الشباك من إحدى الفرص القليلة، من خلال كرة طولية خلف الدفاع، تسلمها زانيولو ليسدد بشكل رائع لحظة خروج الحارس.

وكان روما قد فقد جهود لاعبه الأرميني هينريك مخيتاريان للإصابة في الشوط الأول، ليحل سرجيو أوليفيرا بديلا له.

في الشوط الثاني تغير الحال تماماً، وبات فينوورد أكثر خطورة، ولولا تألق البرتغالي المخضرم ريو باتريشيو لكان التعادل حاضرا في ملعب تيرانا، بعدما أنقذ أكثر من فرصة محققة.

لجأ روما للدفاع والاعتماد على المرتدات، لكن محاولات الفيق الهولندي لم تسفر عن جديد ليظفر الذئاب باللقب الأوروبي الأول في تاريخهم.