البيت الأبيض: بايدن يأمر بتنكيس الأعلام بعد حادث إطلاق النار على مدرسة في تكساس

أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم /الثلاثاء/، بتنكيس الأعلام في البيت الأبيض والمباني الفيدرالية والمواقع العسكرية حدادا على ضحايا إطلاق نار مميت في مدرسة ابتدائية في أوفالدي، تكساس.

وأصدر البيت الأبيض الإعلان على موقعه الإلكتروني، بعد ساعات من انتشار نبأ إطلاق النار، الذي خلف 15 قتيلا على الأقل، وقد أمر الرئيس الأمريكي بتنكيس الأعلام حتى يوم /السبت/ المقبل في البيت الأبيض والمباني العامة والمنشآت العسكرية والسفارات والمكاتب القنصلية في الخارج "كعلامة على احترام ضحايا أعمال العنف الحمقاء".

ومن المقرر أن يدلي بايدن، الذي قال البيت الأبيض إنه تم إطلاعه على إطلاق النار أثناء عودته من رحلة إلى آسيا، بتعليقات حول إطلاق النار الجماعي في وقت لاحق من مساء اليوم.

جدير بالذكر أن حاكم ولاية تكساس الأمريكية، جريج أبوت، أعلن اليوم مقتل 14 طفلا ومدرسا في مدرسة ابتدائية في مدينة أوفالدي بالولاية.

وأعلنت الشرطة الأمريكية، أنه تم القبض على المشتبه به في إطلاق النار.