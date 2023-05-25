نفذ مركز استدامة التابعة لمحافظة كفر الشيخ، على مدار يومين متتالين برنامج الذكاء الاصطناعي وذلك للعاملين بإدارة التحول الرقمي والجيومكانية ومراكز المعلومات والإدارات ذات العلاقة بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة بدائرة المحافظة.

قدم البرنامج الدكتور محمد عبده قاسم، أستاذ الذكاء الاصطناعي بكلية الذكاء الاصطناعي، جامعة كفر الشيخ، وأحد مدربي مركز استدامة المعتمدين من الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويتناول البرنامج التدريبي محاور تشمل الفارق بين الذكاءات الإنسانية والصناعية، والتطور التاريخي للذكاء الاصطناعي وطرق تحقيقه وتقنياته وآليات الاستفادة منها في مجالات عدة.

أكد كريم السماحي، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير، أن البرنامج ينفذ لأول مرة بالمحافظة للعاملين بالمحليات، ويعد مدخلًا لعدة برامج في ذات التخصص تهدف لتوطين تلك التكنولوجيا لخدمة الوحدات المحلية، ويستفيد من البرنامج 40 مستفيدا من الديوان العام والوحدات المحلية التابعة، ويستمر على مدار يومين على أن يتم تقديم المستوى المتقدم منه لذوي التقييم الأعلى خلال الدورة الحالية وفق التقييمات نهاية البرنامج.