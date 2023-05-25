مصرع سائق وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي ببولاق

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لقى سائق مصرعه وأصيب 4 آخرون، إثر انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري، قبل نزلة صفط اللبن بمنطقة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة، وانقلاب السيارة؛ ونتج عن الحادث مصرع السائق، وإصابة 4 أشخاص، ونقلت الجثة إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.