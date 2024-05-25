الكويت ترحب بقرار العدل الدولية وتطالب بإلزام الاحتلال بمضمون التدابير المؤقتة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن ترحيب وتأييد دولة الكويت الكاملين لقرار محكمة العدل الدولية بشأن فرض تدابير مؤقتة جديدة، في مقدمتها ضرورة وقف قوات الاحتلال الإسرائيلية عملياتها العسكرية في مدينة رفح، باعتبارها الملاذ الآمن والأخير للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وشددت الخارجية الكويتية في بيان اليوم السبت، مجددا على أهمية تنفيذ التدابير المؤقتة كافة التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية منذ بدء الدعوى التي تقدمت بها جمهورية جنوب إفريقيا ضد القوة القائمة بالاحتلال.

وقال البيان إنه «في الوقت الذي تطالب فيه وزارة الخارجية بإلزام الكيان الإسرائيلي المحتل بمضمون التدابير المؤقتة التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية وما سبقها من إعلانات ووفق ما نصت عليه الآليات القانونية لمتابعة هذا التنفيذ، فإن دولة الكويت تدعو المجتمع الدولي إلى إلزام ذلك الكيان للإذعان واحترام التدابير كافة بهذا الخصوص، والعمل على الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط».

وأمس الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في محافظة رفح، قد يلحق بالفلسطينيين ظروف حياة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

وفي قرارها المتعلق بطلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، أكدت المحكمة ضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

كما طالبت المحكمة بموجب تدابير مؤقتة، أن تقوم دولة إسرائيل ووفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق للتحقيق من الأمم المتحدة في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة لها دون أي عائق.