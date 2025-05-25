وزير خارجية إسبانيا: لا هدف لحرب إسرائيل على غزة سوى تحويل القطاع إلى مقبرة كبيرة

قال وزير الخارجية الإسباني مانويل خوسيه ألباريس، إن مدريد تسعى إلى حشد الجهود لوقف حرب غزة، التي لا هدف لها سوى تحويل القطاع إلى مقبرة كبيرة، فضلًا عن السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عراقيل وبطريقة حيادية.

وأضاف خلال تصريحات لقناة «الجزيرة»، مساء الأحد، أن «مدريد تسعى إلى تعزيز الزخم من أجل تحقيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مترابطة بين غزة والضفة الغربية تحت سلطة واحدة، وعاصمتها القدس الشرقية».

وشدد على أنه «من غير المسموح أن تقرر إسرائيل من يحصل على المساعدات الإنسانية وأين وبأي كميات»، قائلًا إن «العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان».

وأكمل: «يتعين علينا أن نمضي قدمًا ونستخدم كل السبل للتعامل مع استمرار القصف الإسرائيلي، بما فيها العقوبات، والحشد لمؤتمر حل الدولتين المقام بتاريخ 17 يونيو للاعتراف بالدولة الفلسطينية».

وأكد أن بلاده «لا يمكنها أن تقبل بالعنف الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة»، مشددًا على ضرورة «رفع الصوت واتخاذ التدابير اللازمة».

واستطرد: «على مستوى الأسرة الدولية يجب أن يعترفوا بالدولة الفلسطينية وأن تكون كاملة العضوية في الأمم المتحدة، فالاعتراف يعد الخطوة المثلى والأولى لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط».

وأوضح أن إسبانيا تطبق حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل منذ 7 أكتوبر، مختتمًا: «لا نسمح للسفن التي تحمل الأسلحة وتتوقف في موانئنا بالوصول إلى إسرائيل.. فالسلاح آخر ما يحتاجه المواطنون في الشرق الأوسط».