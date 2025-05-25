قالت مصادر إسرائيلية، إن خطة توزيع الغذاء في قطاع غزة تأجلت عدة أيام، رغم أنها كانت مقررة الأسبوع المقبل، بسبب تعقيدات لوجستية تعرقل افتتاح المراكز الإنسانية المخصصة لهذا الغرض.

وقال مصدر أمني إسرائيلي، لموقع "i24NEWS" العبري، إن "الاستعدادات الدفاعية تم الاتفاق عليها، كما تم حل مسألة الميزانية"، لكن النقص في التجهيزات والمستلزمات اللوجستية لا يزال يمثل عائقا أمام إطلاق الخطة.

وأوضح المصدر، أن "المساحة المعقمة"، وهي منطقة سيتم فيها تقديم المساعدات ضمن ظروف أمنية مشددة، لن تفتتح في المرحلة الأولى من البرنامج، لكنها ستدخل حيز التنفيذ لاحقا.

ووفق المعلومات المتاحة، ستعمل الخطة الأمريكية لتوزيع الغذاء في غزة وفق آلية منظمة يسمح بموجبها لممثل واحد عن كل عائلة صغيرة بدخول ما يعرف بـ"الخطوط الساخنة" الخاصة بالمساعدات.

ويتم إجراء تسجيل دقيق باستخدام قواعد بيانات منظمات الإغاثة الدولية. وبعد اجتياز إجراءات التسجيل، يحصل ممثل العائلة على حزمة من المواد الأساسية تكفي لتغطية احتياجات أفراد أسرته.

وأكدت المصادر أن إسرائيل ستقوم بمراقبة حركة سكان غزة الداخلين والخارجين إلى هذه المراكز، مع دراسة إمكانية نشر هذه البيانات للعامة. كما ستُتاح، في مرحلة لاحقة، إمكانية البقاء في "المناطق الآمنة" داخل المراكز لأولئك الذين يفضلون ذلك، مع إمكانية جلب أفراد أسرهم المباشرين إلى تلك المناطق.