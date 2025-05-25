رئيس الحكومة اللبنانية يعلق على التقارير حول صفقة تبادل الأسرى

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في معرض رده على التقارير حول صفقة تبادل الأسرى أن بيروت لم نتوقف يوما عن المطالبة بتسليم كل الأسرى اللبنانيين.



وقال سلام: "لم نتوقف يوما عن المطالبة بتسليم الأسرى اللبنانيين والانسحاب الإسرائيلي الكامل من النقاط التي تحتلها إسرائيل".

وأضاف: "مهما أُعطينا من ضمانات إسرائيلية لا يُمكن أن نثق بها ونشكر الله أن الانتخابات حصلت من دون أي تصعيد إسرائيلي".



وتابع سلام: "لا أحد ينكر الشوائب التي حصلت خاصة في انتخابات الشمال وتعلمنا منها وبعد هذه الانتخابات سنبدأ العمل على التحضير للانتخابات النيابية بعد سنة. وسنعد مشروع قانون انتخاب يسد الشوائب الموجودة".

وأكد: "من جهتنا وعدنا ووفينا بأن تتم الانتخابات بموعدها وجهوزية وزارة الداخلية كانت عالية جدا".

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية تسعى مع البنك الدولي والجهات المانحة لحشد ما هو مطلوب لإعادة الإعمار ومستمرون بالسعي مع الدول الصديقة لتأمين مساعدات أكبر.

وتداولت وسائل إعلام في وقت سابق "أنباء عن اتفاق لتبادل سجناء بين العراق وإيران وإسرائيل في ظل تقدّم في المفاوضات النووية بين أمريكا وإيران".

وأشارت إلى أن "التبادل يشمل أعضاء من "حزب الله" اللبناني وقبطانا بحريا لبنانيا وأكاديمية إسرائيلية روسية ومواطنا إيرانيا"، مؤكدة أن "الصفقة المرتقبة تتضمن الباحثة إليزابيث تسوركوف وهي إسرائيلية روسية اختطفت في العراق عام 2023".