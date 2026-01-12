نفاد جميع تذاكر حفل تامر حسني في الشارقة السبت المقبل

أعلنت إدارة مسرح المجاز في إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، عن نفاد جميع تذاكر حفل تامر حسني ومها فتوني، قبل إقامته يوم السبت المقبل الموافق 17 يناير.

وقالت إدارة المسرح في بيان لها: «جمهور مسرح المجاز العزيز، نود إعلامكم بأن جميع تذاكر حفل تامر حسني نفدت وتم بيعها بالكامل».

وكانت أسعار تذاكر الحفل قد بدأت من 150 درهمًا إماراتيًا، وصولًا إلى أعلى فئة بقيمة 550 درهمًا إماراتيًا.

ويأتي هذا الحفل في إطار مهرجان «هلا بالمجاز» الذي يقام في إمارة الشارقة، ويشارك فيه بالغناء عدد من نجوم الطرب على مستوى الوطن العربي.