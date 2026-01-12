تحمل مباراة مصر والسنغال في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية الطابع الثأري، وذلك بعد التفوق الذي حققه المنتخب السنغالي على الفراعنة في المواجهات الأخيرة بينهما.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق فوز ثأري على السنغال والتأهل إلى نهائي البطولة بانتظار الفائز من المغرب ونيجيريا، وذلك بعدما حرم أسود التيرانجا، محمد صلاح ورفاقه من معانقة اللقب القاري الثامن لمصر، في نسخة 2021، كما حصدت السنغال أيضا بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم بعدها بأسابيع قليلة.

وفي ظل الحديث عن طموحات الثأر بالنسبة لمحمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول أمام زميله السابق ساديو ماني مهاجم النصر السعودي الحالي، ورغبة الهداف الذهبي للفراعنة في أن يعوض إخفاقات الماضي ضد السنغال، فإن الأمر لا يتوقف على صلاح وحدة.

12 فرعونا ينشدون الثأر

وترجع آخر مواجهة بين المنتخبين إلى تاريخ مارس 2022، والتي فيها فازت السنغال 1-0 في إياب الدور الفاصل من التصفيات لتعادل الخسارة ذهابا 1-0 في القاهرة، ثم تحسم ركلات الترجيح تأهل أسود التيرانجا.

وفي تلك المباراة يستمر 12 لاعبا بتشكيلة منتخب مصر، ضمن القائمة الحالية المختارة من قبل المدرب حسام حسن، فمنذ عهد البرتغالي كارلوس كيروش، نجح ما يقرب من نصف التشكيلة فقط في الحفاظ على أماكنهم بالقائمة.

وفيما يلي اللاعبون المستمرون منذ آخر مواجهة مصرية سنغالية:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد صبحي

الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – محمود حسن "تريزيجيه" – مصطف محمد.