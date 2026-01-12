- العطار: الأسواق الشعبية أكثر استجابةً للانخفاض.. و3 أسباب دعمت تقلص الأسعار

سجلت أسعار الجملة لـ5 سلع غذائية أساسية تراجعًا كبيرًا في ختام العام المنصرم، مقارنة بسابقه 2024، حسب تحليل أجرته «الشروق» لبيانات واردة في تقرير سابق صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأظهر التحليل هبوطًا ضخمًا في سعر الجملة لطن الأرز البلدي الشعير الرفيع بمقدار 29% تقريبًا؛ إذ سجل 12 ألف جنيه في ديسمبر من العام الماضي، مقابل 17 ألفًا سجلها في الشهر المماثل من 2024، بينما تراجع طن الأرز الأبيض العريض بنسبة 11% تقريبًا، ليسجل 24 ألف جنيه بدلًا من 27 ألفًا بنهاية 2024.

وعلى غرار الأرز، حقق السكر المكرر تراجعًا كبيرًا في سعر الجملة خلال 2025، مسجلًا هبوطًا بمقدار 17.4%؛ إذ هوت قيمته من 29300 جنيه للطن في ديسمبر 2024 إلى 24200 جنيه في الشهر الأخير من 2025.

كذلك هبطت أسعار الجملة للقمحين الروسي والأوكراني (11.5%) بما يعادل 6.9% في ختام 2024، مسجلين 12100 و12 ألف جنيه على الترتيب، نزولًا من 13 ألفًا و12900 جنيه للطن كانا سجلاهما العام قبل الماضي، فيما تراجع طن القمح الروسي (12.5%) بنسبة 7.5%.

وكشف التحليل أيضًا عن انحدار في أسعار الجملة لطن الدقيق في نهاية عام 2025 بواقع 12% لطن الدقيق 24، و12.5% للدقيق 27؛ إذ سجلا 13800 و14 ألف جنيه على الترتيب خلال ديسمبر الماضي، مقابل 15800 و16 ألف جنيه للطن في الشهر نفسه من 2024.

أما الزيوت، فقد خرجت أشهر الأنواع المتداولة في الأسواق عن المسار النزولي الذي سلكته أغلب السلع الأساسية العام الماضي؛ إذ فضل زيت الصويا المكرر الثبات عند 61 ألف جنيه للطن، بينما ارتفع سعر زيت العباد المكرر من 62 ألف جنيه للطن في 2024 إلى 69 ألف جنيه في ديسمبر من عام 2025، بنسبة صعود تقارب 11.2%.

وعن أسعار الجملة للبروتين في الأسواق، فقد سجلت تراجعًا طفيفًا بختام السنة المنقضية لكل من الدواجن البيضاء والحمراء، إلى جانب البيض بنوعيه، فيما استقرت اللحوم الحمراء.

وخلال رصد أجرته «الشروق» لمتوسط أسعار التجزئة لهذه السلع الأساسية في الأسواق الشعبية، تبين تماشيها مع الاتجاه الهبوطي الكبير الذي حدث في قيمة جملتها؛ إذ سجل سعر كيلو الأرز الأبيض 26 جنيهًا للمستهلك، بينما يباع الدقيق بـ20 جنيهًا للكيلو، ويتراوح السكر بين 25 و30 جنيهًا للكيلو، فيما يبلغ سعر اللتر لكل من زيتي العباد والصويا 75 جنيهًا، وهي أرقام تقارب أو تعكس القيمة العادلة لهذه المنتجات وفق جملتها.

وفي المتاجر الكبرى، سجلت نفس السلع زيادة سعرية متناقضة مع الهبوط المسجل؛ حيث يبلغ متوسط سعر كيلو الأرز بها 36 جنيهًا، و35 للسكر الأبيض الناعم، بينما سجل متوسط سعر كيلو الدقيق 30 جنيهًا، ولتر زيت عباد الشمس 90 جنيهًا، وسطًا بين العلامات التجارية المختلفة.

تعليقًا على ما سبق، قال عبور فرج العطار، نائب رئيس شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية، في تصريحات لـ«الشروق»، إن هناك فروقًا واضحة في أسعار الجملة للسلع الأساسية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لا يمكن إنكار وصول صداها إلى المستهلك، وتحديدًا في الأسواق الشعبية.

وبيّن العطار أن عدم تأثر أسعار التجزئة بشكل ملحوظ في المنشآت التجارية الكبرى والسوبر ماركت الكبيرة، يعود في النهاية إلى تداخل عدد من العوامل الأخرى بخلاف سعر الجملة، من بينها تكلفة الفرز والتعبئة والنقل وغيرها، مشيرًا إلى أن الأسواق الشعبية تشهد تحسنًا أكبر خلال الفترة الأخيرة، إذ تباع بها المنتجات بأسعارها العادلة أو القريبة منها.

ولفت نائب رئيس شعبة الحبوب إلى أن سلسلة التوريد في الأسواق الشعبية تقوم على 3 مراحل؛ بداية من المزارع أو المستورد، مرورًا بتاجر الجملة، وانتهاءً عند تاجر التجزئة، وهو ما يجعل تراجع أسعار المستهلك أمرًا حتميًا مع هبوط الجملة، مشيرًا إلى أن مناخ التجارة الحرة الذي تتمتع به مصر يصعّب على التجار -الذين يمثلون عددًا قليلًا من المواطنين- أن يتحكموا كليًا في الأسعار.

وأوضح العطار أن من بين أسباب تراجع أسعار الجملة للسلع الأساسية نجاح الدولة في القضاء على أزمة تدبير الدولار التي عصفت بمصر خلال الفترة من منتصف 2022 إلى مارس 2023، فيما استمرت آثارها إلى الثلث الأول من السنة الماضية، قبل لمس آثار التعافي.

وأضاف أن تنظيم الدولة جدول أولويات البقوليات والحبوب، الذي حدد ترتيب دخول الأصناف الأهم إلى البلاد حسب أولوياتها واحتياج السوق إليها، ساهم بشكل رئيسي في إشباع السوق بالسلع الاستراتيجية، علاوة على إيجاد بدائل فعالة لاستيراد القمح بعد الارتفاع الضخم الذي حدث في أسعاره عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية كشف مطلع الشهر الجاري أن رصيد جميع السلع الأساسية في السوق آمن، ويكفي لتغطية احتياجات المواطنين لمدة تتراوح بين 3 إلى 10.2 أشهر.