لجنة الصناعة بالنواب توافق على موازنة هيئة الثروة المعدنية

• وتناقش رئيس الهيئة في عائد الاستثمارات

• رمضان: لدينا ١٣ شركة تستثمر في التعدين ونستهدف الوصول إلى ٤٠

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب على موازنة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٦-٢٠٢٧.

وقال رئيس هيئة الثروة المعدنية، ياسر رمضان، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة اليوم، إنه تم إجراء مسح جوي لإظهار الموارد التعدينية لمصر لدعم الاستثمار في القطاع التعديني.

وقال إن الهيئة تسعى لعمل مشروع مسح جوي وعرضه على المنصة الرقمية للهيئة لتحقيق الشفافية والمصداقية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار في مجال التعدين، بدون التعامل البشري.

وأوضح العمل على.إعداد أسس جديدة لقطاع التعدين وجذب صناعات تعدينية مختلفة. وأكد أن الهيئة لديها عدد من المشروعات مع مستثمرين وجاري ترويج لمنطقة المثلث الذهبي للاستثمار.



وكشف أن موشرات العام المالي كانت تستهدف في إنتاج الذهب ٥٠٧ آلاف وقية وما تم تحقيقه 554 ألف وقية.

كما أوضح رئيس الهيئة أن الشركات العاملة في الإنتاج محدودة وتسعي لتحسين إمكانياتها والعمل، لافتا إلى أن العمل في التعدين هو استثمار على المدى الطويل.

وقال إن لدينا ١٣ شركة عاملة في مجال التعدين ونستهدف الوصول إلى ٤٠ شركة تعمل في إنتاج الذهب والفضة والخامات التعدينية.

وأوضح أن آخر اتفاقية كانت من 2007 وتم وضع استراتيجية في 2017 وتبني نظام إتاوة ضريبية بقيمة 5%من الإنتاج للخزانة العامة والهيئة لها نسبة ربح 25%من الإنتاج والمستثمر لديه لديه حق الامتياز 30 سنة.

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف تعظيم القيمة المضافة والاستغلال الأمثل للثروات التعدينية وتجنب تصديرها كمواد خام وتوطين الصناعات التحويلية وإنشاء مناطق صناعية تعدينية بجانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الوطنية والغيرات المشتركة للمشروعات التعدينية، وتعمل الهيئة علي تهيئة البيئة الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية والتحول الرقمي الشامل وبناء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة لكافة الثروات التعديلية بجمهورية مصر العربية

وتدريب وتأهيل الكوادر القنية وخلق جهل ثاني من القيارات التعدينية.

من جانبه، قال النائب أحمد بهاء شلبي رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة تهتم بإدراج الإيرادات داخل الموازنة لتكون معبرة عن الواقع، وتساءل عن أفكار استثمارات الهيئة خلال العام المقبل.

وعقب رئيس الهيئة موضحا أن كل الإيرادات سيتم توجيها للشراكات، وهي أحد روافد الاستثمار للهيئة وطالب بتوفير بند تحديث البنية التحتيه للهيئة ومعداتها.

من جانبه، طالب النائب مصطفي البهي أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب الهيئة بالعمل على تنمية الإيرادات الخاصة بالخدمات المباعة.

وقال رئيس الهيئة إنه لا يمكن زيادة الخدمات المباعة ولكن يمكن إضافة بند التدريب إلى هذه الخدمات وتبادل الخبرات مع الخارج.

فيما قال النائب الدكتور سمير صبري إنه طالب بتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية بهدف تحسين أوضاع العاملين.

وعلق على الرقم المستهدف من إيرادات الهيئة وهو 30 مليار جنيه، واعتبره "رقم قليل علي حجم الهيئة". وأكد أنه يجب إعادة قوانين الثروة المعدنية.

بينما أوضح رئيس هيئة التعدين أنه متوقع ان ارتفاع الإيرادات المستهدفة في الموازنة المقبلة خااصة وأن الاستكشافات تستغرق وقت.

وتساءل النائب محمد جنيدي وكيل لجنة الصناعة، حول الصناعات التعدينية و اختصاص الهيئة في الصناعات التعدينية والتقاطع بينها وبين وزارة الصناعة في هذا المجال.

وعقب رئيس هيئة الثروة التعدينية قائلا إن هناك توجيهات لتحويل الهيئة إلى هيئة تعمل علي الصناعات التعدينية ايضا ولها دور في الصناعات المرتبطة بها والهيئة جهه استثمار في الصناعات المعدنية.