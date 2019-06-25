ولي عهد أبوظبي يهنئ الرئيس الموريتاني المنتخب

هنأ ولي عهد أو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصالًا هاتفيًا، الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الغزواني؛ بفوزه بمنصب رئيس الجمهورية، متمنيًا له السداد والتوفيق في مهامه الرئاسية المقبلة.

وأوضحت إدارة حملة الرئيس الغزواني - في بيان اليوم الثلاثاء - أن ولي عهد أبوظبي نقل، خلال الاتصال، تهاني رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان للرئيس الموريتاني المنتخب وتمنياته له التوفيق في قيادة بلاده.

وأكد محمد بن زايد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الأخوية مع موريتانيا؛ بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.. معربًا عن خالص تمنياته للشعب الموريتاني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار.

من جهته، أعرب الرئيس الموريتاني المنتخب الغزواني عن شكره وتقديره لمحمد بن زايد آل نهيان على ما أبداه من مشاعر أخوية طيبة، متمنيًا لدولة الإمارات وشعبها استمرار التقدم والازدهار.

وكان الفريق أول محمد ولد الغزاني قد فاز بـ52% من أصوات الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية التي شهدتها موريتانيا السبت الماضي.