رئيس الوزراء السوداني يبحث مع رئيس جنوب أفريقيا تطورات سد النهضة

بحث رئيس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامفوسا ،خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، قضية سد النهضة والسبل الكفيلة باستكمال عملية التفاوض بين الدول الثلاث السودان، ومصر، وإثيوبيا

واتفق الجانبان على أن هذه القضية لا مجال لحلها إلا عن طريق التفاوض، كما حثا مصر وإثيوبيا على العودة لطاولة التفاوض في أسرع وقت.

وكانت جنوب أفريقيا قد شاركت في المفاوضات الفنية الأخيرة بين مصر والسودان وإثيوبيا بصفة مراقب، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ومفوضية الاتحاد الأوروبي.

الجدير بالذكر أن الاتصالات بين الجانبين السوداني والجنوب إفريقي ظلت متواترة من أجل مناقشة العديد من القضايا المشتركة ببن الدولتين وقضايا القارة الأفريقية على وجه العموم.

وكانت مصر قد دعت مجلس الأمن الدولي إلى التدخل من أجل استئناف المحادثات حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق قرب الحدود مع السودان.