محرز يقود كتبية السيتي أمام تشيلسي في قمة الجولة بالبريميرليج

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه، لمباراة تشيلسي، والتي ستقام مساء اليوم الخميس، ضمن مواجهات الأسبوع الـ31 من الدوري الإنجليزي.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة وبرصيده 63 نقطة، ويبعد عن المتصدر ليفربول بـ23 نقطة، وفي حالة عدم فوزه بالمباراة يتوج ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاما.

وجاء تشكيل السيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كيل والكر – لابوت – فيرندينيو – ميندي

خط الوسط: جوندوجان – دي بروين – برناردو سيلفا – رودريجو

خط الهجوم: رياض محرز ورحيم سترلينج.