إلهام شاهين في ندوة مهرجان أسوان: أفضل العفوية في التمثيل وأترك الشخصية تقودني

أقامت اليوم إدارة مهرجان أسوان للمرأة، ندوة لتكريم النجمة الكبيرة إلهام شاهين لما أحدثته من تغيير في المجتمع، وقدمت الندوة للحضور الكاتبة الصحفية أميرة عاطف عضو مجلس إدارة المهرجان وأدار الندوة الناقد الكبير كمال رمزي.



وقالت إلهام شاهين، في الندوة، إنها تعمل بحب وتحضر لفترة طويلة للشخصيات التي نقدمها وتعتبر كل دور قدمته تحدي جديد لخلق حافز يدفعني لتقديم أفضل ما عندي".



وأضافت: "في الثمانينات ابتعدت عن سينما المقاولات لأنني لم ابحث عن البطولة في هذا التوقيت ورفضت كل عروض البطولة وعندما عرض علي فيلم الهلفوت أمام النجم الكبير عادل إمام والسيناريست وحيد حامد والمخرج سمير سيف وهم قامات فنية كبيرة لم أصدق أنني سأتواجد معهم، وهم علامة في تاريخي لأنهم قدموني للوسط الفني بشكل فاق توقعي ونجاحي مرتبط بمجهودهم لأنهم يوجهون النصائح لكل الموجودين وبالفعل نفذت كل النصائح التي قدموها لي وكان نتاج ذلك أول جائزة أحصل عليها في مسيرتي وأنا فنانة محظوظة في بدايتي.



وتابعت: أنا عملت مع فنانين لم اكن أحلم بالتواجد معهم ومنهم الفنانة شادية التي عشت معها وقت التصوير أيام سعيدة ساعدتني بها كثيرا ومازلت أذكرها إلى اليوم.



وأردفت: أفضل أن أكون صادقة في مشاعر الشخصية وهناك العديد من الشخصيات قدمتها وأثرت في كثيرا، وإلى الآن لا أعتبر نفسي ممثلة جيدة وأترك نفسي لمشاعر الشخصية وأترك شخصيتي الحقيقية قبل نزولي من المنزل وبمجرد خروجي من البيت أبدء في تخيل الشخصية وكيف تقدم مشاعرها.



وتدخل في الحوار الناقد كمال رمزي قائلا: هذا الأمر كان يفعله أيضا الفنان أحمد زكي الذي لم ينفصل يوما عن الشخصيات التي قدمها في أعماله، والتمثيل مدارس متعددة فهناك الفنان نور الشريف له مدرسة أخري بيعدة عن المدارس العفوية ويفضل المدرسة الأكاديمية ويبحث عن الشخصية ويدون ملاحظات عنها ويبحث عن تاريخها وكيف ستظهر.



وأجابت عليه إلهام قائلة: بالفعل أفضل العفوية في التمثيل وأن أترك الشخصية تقودني لما يجب أن تقدمه، وأبحث عن تقديم لحظات الصدق لأنها تبرز مشاعر الشخصية وتشعرني بالمتعة لأنني أقدم حياة أشخاص لم تمر بها وحصلت علي خبرتي الحياتية من خلال الشخصيات التي عايشتها بعيدا عن شخص إلهام شاهين وبعيدا عن المجهود والتعب التي أشعر بها قبل التصوير إلا أنني بمجرد بدء التصوير أشعر بسعادة وقوة تدفعني لتقديم أفضل ما لدي دائما، رغم أن هناك الكثير من الشخصيات التي قدمتها لم يسبق لي مقابلتها أو معرفة طباعها وطريقة حياتها وتركت نفسي للسيناريو وخيالي كممثلة لأصل للجمهور بحالة الشخصية، مثل شخصية المدمنة في فيلم الحجر الداير واستعنت بالأطباء لأصل بالشخصية للجمهور في أفضل صورة.



واستكملت إلهام شاهين حديثها قائلة: السينما المصرية قامت علي أكتاف المرأة وهناك العديد من صانعات السينما اللاتي نفخر بها وبالتاريخ الذي تركوه ونحن امتداد لأجيال عظيمة وحاولنا السير علي دربهم لأنهم نجحوا في نقل مشاكل وهموم المرأة في المجتمع رغم سيطرة الرجال علي بطولة الأعمال المقدمة ونجحوا في فرض أسمائهم والجيل الجديد يسير أيضا بنفس الطريقة وأتمني لهم النجاح والاستمرار في تصدر الشاشة دائما.



وقال الفنان أحمد وفيق: إلهام شاهين مهمومة بالدور وليست مهتمة فقط وهو أمر جدير بالاحترام وشرفت بالعمل معها في آخر أعمالها ومن الصعب أن تكون فنان مهم بتأثيرك ووعيك واهتمامك بعملك ومن السهل أن تصبح نجما، وهي فنانة تحب عملها وتدافع عنه باستماتة وحريصة علي مساعدة كل المشاركين معها وتوجيههم دائما ليظهروا بأفضل صورة فهي نموذج للفنان الصادق المحب لزملائه وأعماله.



وقالت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة إن السينما لها تأثير كبير في قضايا المرأة ورغم قلة هذه الأعمال إلا أن تأثيرها ممتد حتي الآن وأتمني أن يتم زيادة مثل هذه الأعمال ليستفيد المجتمع وأنا أحبك كفنانة وإنسانية كثيرا.



وباركت الفنانة درة إن جيلها أحب التمثيل من خلال إلهام شاهين فهي ممثلة حقيقية تدفعك بفنها وشخصيتها لحبها وتنفصل شخصيتها الحقيقية عن الشخصيات التي قدمتها وهي شخصية قوية مقاتلة نفخر ونعجب بها وأخبار الفن وأعطته الكثير ومازالت تحافظ علي هذا وتطوره وأحييها وفخورة بها وبتاريخها الفني وبمواقفها خارج الفن وهي نموذج مشرف في السينما المصرية والعربية.



وأضاف الناقد أحمد شوقي مبروك للفنانة الكبيرة إلهام شاهين وأشكر مهرجان أسوان علي هذا التاريخ لأنها فنانة صاحبة بصمة في أجيال كبيرة في مجال السينما وخارجه، فهي فنانة غير تقليدية كرست حياتها لحب السينما ودعمها وإحداث حراك فني وهو ما ساهم في استمرارها إلي اليوم رغم اختفاء العديد من أفراد جيلها، وبعيدا عن الفن هي شخصية مقاتلة تقول ما تؤمن به دون خوف ولا تترك أحد يتجاوز في حقها.