استقرار أسعار الحديد والأسمنت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقرت أسعار الحديد والاسمنت في سوق الجملة اليوم الجمعة.

وجاءت على النحو التالي:

استقر حديد عز ليسجل نحو 14600 جنيه.

واستقر حديد بشاي ليسجل نحو 14500 جنيه.

استقر حديد العتال ليسجل 14450 جنيها.

واستقر حديد المراكبي ليسجل نحو 14300 جنيه.

واستقر حديد المصريين ليسجل 14500 جنيه.

واستقر حديد العشري ليسجل 14300 جنيه.

واستقر حديد مصر ليسجل 14300جنيه.

كما استقرت أسعار الأسمنت وجاءت على النحو التالي:

سجل أسمنت المسلح نحو 805 جنيهات.

أسمنت النصر سجل 780 جنيها.

استقر لافارج للأسمنت "المخصوص" ليسجل 790 جنيها.

واستقر أسمنت سيناء ليسجل 770 جنيها.

أسمنت السويس سجل 803 جنيهات.

وتراجع أسمنت حلوان 5 جنيهات ليسجل 820 جنيها.

وتراجع أسمنت السويدي 5 جنيهات ليسجل 810 جنيهات.