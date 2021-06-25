 محافظ الوادي الجديد يحيل واقعة وفاة سيدة بمستشفى الخارجة العام إلى النيابة العامة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الوادي الجديد يحيل واقعة وفاة سيدة بمستشفى الخارجة العام إلى النيابة العامة

عمرو بحر
نشر في: الجمعة 25 يونيو 2021 - 8:26 م | آخر تحديث: الجمعة 25 يونيو 2021 - 8:26 م

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إحالة واقعة وفاة سيدة بعد إجراء عملية ولادة بمستشفي الخارجة العام اليوم الجمعة إلى النيابة العامة لبيان أسباب الوفاة ومعاقبة المسئول في حال ثبوت حدوث خطأ أو إهمال طبي.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة المتوفاة داعيا الله يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

ووجه بتشكيل لجنة طبية برئاسة الدكتور مؤمن معاذ عضو مجلس الشيوخ وعضوية استشاري التخدير والنساء والتوليد بمستشفي الداخلة العام لإعداد تقرير مفصل عن تطورات الحالة الصحية منذ دخولها المستشفى، مشدداََ على عدم التهاون في محاسبة أي تقصير أو إهمال في حياة المواطن.

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