فايزر وبيونتيك تسجلان «نتائج واعدة» من تجربة لقاح مضاد أوميكرون

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتيك" عن نتائج إيجابية من تجربتهما للقاحين مرشحين يستهدفان التعامل مع متحور فيروس كورونا "أوميكرون".

وأعلنت شركتا فايزر وبيونتيك عن بيانات إيجابية من الطور والمستوى الثانى للمرحلة الثالثة من التجربة التي تُقيم السلامة والتحمل والمناعة للقاحي كوفيد 19 المرشحين اللذين تم إعدادهما للتعامل مع أوميكرون.

وأشارت الشركتان إلى أن التجربة وجدت أن جرعة معززة من كل من اللقاحين المرشحين المعدلين للتعامل مع أوميكرون أثارت استجابة مناعية أعلى بكثير ضد متحور "أوميكرون بي إيه.1" مقارنة بلقاح كوفيد 19 الحالي للشركتين.

ويتم مشاركة هذه النتائج مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووكالة الأدوية الأوروبية قبل المناقشات القادمة مع اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة التابعة لإدارة الغذاء والدواء في 28 حزيران/يونيو ومع التحالف الدولي للسلطات التنظيمية للأدوية في 30 حزيران/يونيو.