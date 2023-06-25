 استشهاد فلسطيني وإصابة آخر جراء إطلاق نار في نحف بأراضي الـ48 - بوابة الشروق
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استشهاد فلسطيني وإصابة آخر جراء إطلاق نار في نحف بأراضي الـ48

هديل هلال
نشر في: الأحد 25 يونيو 2023 - 1:35 م | آخر تحديث: الأحد 25 يونيو 2023 - 1:35 م

استشهد، اليوم الأحد، شخص وأصيب آخر بجروح حرجة في جريمة إطلاق نار في قرية نحف بمنطقة الجليل الفلسطينية، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ووفقا لمصادر طبية، أجرت طواقم الإسعاف عمليات إنعاش للمصابين في المكان، ونقلا بسيارتي إسعاف مكثف على وجه السرعة إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهاريا، وذلك لاستكمال العلاج، وأقر الأطباء في المستشفى، في وقت لاحق، وفاة أحدهما.

وفي سياق متصل، تظاهر آلاف من أبناء المجتمع الفلسطيني في مدينة حيفا، مساء أمس السبت، تنديدا بجرائم القتل وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية، وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام ولغاية اليوم، 98 قتيلا بينهم 6 نساء وشابة وطفلان.


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