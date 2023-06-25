عضو بـ«البيطريين» يوجه نصائح للمواطنين للتعامل مع الأضحية

قال الدكتور أحمد البنداري مقرر لجنة الثروة الحيوانية بنقابة الأطباء البيطريين، إن هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها فى الأضحية، لضمان سلامة وجودة لحومها، مشيرا إلى أن الأضحية بالإبل يجب ألا يقل عمر الذبيحة عن 5 أعوام، والأبقار والجاموس عن عامين، والماعز سنة واحدة، والأغنام 6 أشهر.

وأضاف البندارى لـ"الشروق"، أنه يشترط فى الأضحية أن تكون سليمة، وألا تكون عوراء أو هزيلة أو عرجاء أو مريضة، داعيا المواطنين إلى الذبح داخل المجازر الحكومية وتحت الإشراف البيطرى لضمان سلامة وجودة لحوم الأضحية.

وأوضح أنه عقب ذبح الأضحية يجب وضعها فى مكان واسع، جيد التهوية، لمدة 4 ساعات، والحرص على عدم تكدس اللحوم فوق بعضها البعض، مؤكدا أن تلك الخطوة تمنع النمو البكتيري باللحوم، بالإضافة إلى تطرية أنسجة اللحوم وإكسابها مذاق أفضل، وبعد ذلك يتم وضع اللحوم فى الثلاجة لمدة ساعات، ثم يتم وضعها بعد ذلك فى الفريزر.

ونصح بعدم غسل اللحوم قبل وضعها فى الفريزر، وأن يتم وضعها فى أكياس شفافة بحيث لا يزيد وزن الكيس على كيلوجرام فقط، حتى يصل التبريد إلى أقصى نقطة بها، مع ترك فراغات بين الأكياس وبعضها البعض حتى لا تتعفن، ووضعها بشكل يجعل الدهون فى الأعلى لأنها سريعة الفساد لذلك يجب أن تتجمد فى وقت أقل.