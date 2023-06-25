بثت فضائية «إكسترا نيوز»، لقطات حية ترصد إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، حملة «100 يوم صحة» من العاصمة الإدارية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن هذه الحملة من المقرر أن تستمر حتى شهر أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن الهدف من الحملة هو التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم وذلك لضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة.

وتهدف الحملة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين سواء من المصريين، أو الأجانب المقيمين أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية.

وتشمل الحملة الانتفاع بخدمات المبادرات الصحية والتي تشمل مبادرات: مبادرة صحة المرأة، مبادرة فحص المقبلين على الزواج، مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.