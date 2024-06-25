أوكرانيا تتسلم أول شحنة قذائف مدفعية بموجب المبادرة التشيكية

بدأت المبادرة التشيكية لتزويد أوكرانيا بقذائف المدفعية تؤتي ثمارها وذلك مع تسليم الدفعة الأولى من القذائف إلى البلاد.

وكتب رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا اليوم الثلاثاء عبر منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، تويتر سابقا:"قبل فترة، وصلت الدفعة الأولى من الذخائر إلى أوكرانيا كجزء من مبادرتنا".

وأضاف فيالا: "نحن نقوم بما هو ضروري".

وتعد جمهورية التشيك واحدة من أقوى الداعمين لأوكرانيا في صدها للغزو الروسي. ويعتبر نقص الذخائر أحد أكبر مشاكل كييف في ساحة المعركة.

وتهدف المبادرة التشيكية إلى شراء ما يصل إلى 800 ألف قذيفة مدفعية لصالح كييف من دول خارج دول الاتحاد الأوروبي. وتظهر أحدث المعلومات الواردة من براغ أن 18 دولة شريكة تعهدت بتقديم دعم مالي يبلغ إجماليه حوالي 6ر1 مليار يورو (72ر1 مليار دولار) للمبادرة.

ووفقا لمعلومات سابقة نشرتها الحكومة الألمانية، فإن برلين تعتزم المساهمة بمبلغ يقدر بمئات الملايين من اليوروات. وتضم قائمة الدول المانحة الأخرى هولندا والدنمارك وليتوانيا.