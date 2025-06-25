وزير الخارجية ونظيره اليوناني يؤكدان ضرورة التزام إيران وإسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار

أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس، يوم الأربعاء ٢٥ يونيو، تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، كما تم تبادل الرؤى إزاء التطورات التي تشهدها المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، أشاد عبد العاطي، خلال الاتصال بالروابط التاريخية المشتركة بين البلدين والزخم الذى تشهده العلاقات الثنائية في شتى المجالات، والتي توجت بترفيع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في شهر مايو الماضي، خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى اليونان.

وأكد التطلع لمواصلة الدفع بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، لاسيما على ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط القيادتين والشعبين الصديقين.

وتناول الاتصال الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إذ رحب الوزيران باتفاق وقف إطلاق النار الذى أعلن عنه الرئيس الأمريكي أمس بين إيران وإسرائيل.

وشدد الوزيران على ضرورة التزام الطرفين بالاتفاق لاحتواء التصعيد الذى شهدته المنطقة خلال الأيام الأخيرة، وضرورة فتح المجال أمام المسارات السياسية والدبلوماسية.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر إزاء التطورات في ليبيا، حيث أكد وزير الخارجية ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في كل الأراضي الليبية، وصون مقدرات الدولة، واحترام وحدة وسلامة أراضيها.

وشدد عبد العاطي، على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن، وأهمية تفكيك الميليشيات المسلحة، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.