 حارس يوفنتوس: مواجهة السيتي ستكون مثيرة ومونديال الأندية بطولة رائعة

بدا ميشيل دي جريجوريو حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي متفائلا ومتحمسا قبل مواجهة مانشستر سيتي، غدا الخميس، في ختام مشوار الفريقين بالمجموعة السابعة لكأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

قال دي جريجوريو في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "إنها بطولة رائعة، ومواجهة مانشستر سيتي أحد أفضل فرق العالم، ستكون بالتأكيد مباراة مثيرة".

وأضاف "لقد استعد الفريق بشكل جيد لكل مباريات الدور الأول، وندرك جيدا أنه لا مجال للتهاون، وهو ما ظهر على أرض الملعب".

ويتساوى يوفنتوس مع مانشستر سيتي برصيد ست نقاط، لكن الفريق الإيطالي يعتلي الصدارة متفوقا بفارق الأهداف بعد فوزين على العين الإماراتي 5 / صفر والوداد المغربي 4 / 1.

من جانبه قال الجناح البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو بعد الفوز على الوداد "لقد تأهلنا بالفعل لدور الـ16، لكننا نتطلع للفوز على مانشستر سيتي، فكل مباراة تبقى تحديا مختلفا بالنسبة لنا".

وأضاف كونسيساو "لقد واجهنا صعوبة كبيرة في المباريات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لكن يجب ألا يكون ذلك عذرا لنا".

واختتم تصريحه بالقول "ندرك الصعوبات التي تواجهنا، ولكننا نواصل تركيزنا على عملنا، ونحاول أن نقوم به بأفضل طريقة ممكنة".