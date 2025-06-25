إصابة مواطن لبناني في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

أصيب مواطن لبناني، في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، لشاب في بلدة المنصوري في جنوب لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان صحفي، أن قنبلة ألقتها محلقة للعدو الإسرائيلي على بلدة المنصوري، أدت إلى إصابة مواطن بجروح.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على شاحنة في مدينة ميس الجبل (حي طوفا) يقودها أحد أبناء المدينة ويعمل لصالح مجلس الجنوب في عملية إزالة الردم، دون وقوع إصابات.

وأشارت إلى إلقاء محلقة معادية ثلاث قنابل صوتية في حولا باتجاه العباد، لافتة إلى تسجيل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء بلدة عدلون والجوار، وفي أجواء محيط مجرى نهر القاسمية والجوار في جنوب لبنان.

وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية، ألقت صباحا بالقرب من مزارعي التبغ في بلدة عيتا الشعب من دون وقوع إصابات، وسجّل تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي على علو منخفض، في أجواء منطقة صور في الجنوب .

وتشن إسرائيل، غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي،كما لا تزال قواتها متواجدة في 5 نقاط في جنوب لبنان.