 أردوغان يلتقي رئيس الوزراء البريطاني على هامش قمة الناتو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أردوغان يلتقي رئيس الوزراء البريطاني على هامش قمة الناتو

لاهاي/ الأناضول
نشر في: الأربعاء 25 يونيو 2025 - 4:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 يونيو 2025 - 4:02 م

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مدينة لاهاي الهولندية.

جاء ذلك على هامش مشاركتهما في قمة زعماء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بحسب مراسل الأناضول.

وجرى لقاء أردوغان وستارمر في مركز "وورلد فوروم" الذي يستضيف القمة، بعيدا عن عدسات الصحفيين.

وحضر اللقاء من الجانب التركي، وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون ومستشار الرئيس التركي للسياسات الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليتش.


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