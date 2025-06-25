جدد نادي سانتوس البرازيلي عقد نجمه نيمار دا سيلفا، لمدة 6 شهور فقط، بعد انضمامه للفريق في يناير الماضي.

وكتب سانتوس في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «حيث بدأ كل شيء، لن ينتهي أبدًا.. وقع نيمار على تجديد عقده هذا الثلاثاء حتى نهاية عام 2025، مع إمكانية التجديد بعد انتهاء العقد».

وكان نيمار انتقل إلى صفوف سانتوس في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع الهلال السعودي، في شهر يناير الماضي، حيث شارك مع الفريق هذا الموسم في 14 مباراة، وسجل 3 أهداف وصنع 3 آخرين.

وتعرض نيمار للطرد في المباراة الأخيرة التي لعبها مع سانتوس أمام بوتافوجو في الجولة الحادية عشرة من الدوري البرازيلي.