ترامب: القدرات النووية والصاروخية الإيرانية تراجعت لعقود

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن «القدرات النووية والصاروخية الإيرانية تراجعت لعقود»، مشيرًا إلى أن الهجوم الأمريكي على إيران كان مدمرًا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو، اليوم الأربعاء، أن إيران يصعب عليها العودة إلى تخصيب اليورانيوم، بعد تدمير منشآتها النووية.

وأشار إلى أن إيران أنفقت تريليونات الدولارات لبناء منشآتها النووية، لافتًا إلى صعوبة إعادة بناء تلك المواقع المدمرة.

وأكمل: «الضربات الأمريكية أنهت الحرب، لا أرغب في الإشارة لأمثلة مثل هيروشيما ونجازاكي التي أنهت الحرب القديمة، لكن ضرباتنا على إيران أنهت الحرب الحديثة»، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن واشنطن غير قلقة بشأن برنامج طهران النووي الآن، بعد انهيار المنشآت النووية والأنفاق الإيرانية بالكامل.

واستنكر تقارير الإعلام الأمريكية التي تحدثت عن البرنامج النووي الإيراني، معقبًا: «ما يحاولون فعله هو تحويل هذا الانتصار العظيم إلى شيء آخر، فضربتنا قوية وأدت إلى تدمير منشآت إيران».